Прокурором Краснодара назначили Александра Лихонина

Александр Лихонин

Новым прокурором Краснодара стал 44-летний Александр Лихонин. Его назначили на должность приказом Генерального прокурора РФ от 28.04.2021, сообщили «Краснодарские известия».

Лихонин имеет высшее образование, неоднократно поощрялся Генпрокурором РФ и прокурором Краснодарского края.

В органах прокуратуры региона Александр Лихонин работает уже больше 20 лет. Он был помощником прокурора Тимашевского района, занимал должность старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры края, а также зампрокурора Прикубанского округа Краснодара и Крымского межрайонного прокурора.