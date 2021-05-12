В честь Победы: «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию Всероссийских соревнований по каратэ в Краснодаре

Фото предоставлено Ростелекомом

«Ростелеком» стал цифровым партнером Всероссийских соревнований по киокусинкай каратэ «Кубок Черного моря» и обеспечил их видеотрансляцию. Специалисты компании подключили на площадке мероприятия несколько видеокамер по волоконно-оптическому каналу связи для трансляции поединков в онлайн режиме. Проведение состязаний было приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Поединки спортсменов проходили на трех татами с 7 по 9 мая в спорткомплексе «Олимп» в Краснодаре. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация киокусинкай России, Российская национальная федерация киокушинкай каратэ и Краснодарская краевая детско-юношеская спортивная общественная организация «Федерация Киокусинкай каратэ-до».

«Наша компания регулярно организует видеотрансляции знаковых спортивных событий. Наличие доступа в интернет от “Ростелекома” в таких крупных спорткомплексах, как “Олимп” в Краснодаре, “Оштен” в Майкопе и во всех олимпийских объектах в Сочи позволяет обеспечить высокое качество изображения и звука. Таким образом, болельщики из других регионов могут следить за ходом соревнований вместе со зрителями, находящимися в зале», – отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Участниками Всероссийских соревнований по киокусинкай каратэ стали более 900 спортсменов из 25 регионов России.

«Трансляцию увидели несколько тысяч человек, прежде всего, родные и друзья спортсменов, которые всей семьей смогли поболеть за них и разделить их успехи и неудачи даже на расстоянии. Это стало возможным благодаря поддержке “Ростелекома”», – отметил Тагир Таиров, главный судья соревнований – вице-президент Российской национальной федерации киокушинкай каратэ, президент Краснодарской краевой федерации киокусинкай каратэ.

Лучшие каратисты определялись во всех возрастных категориях: среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, мужчин и женщин. В результате первое место в общекомандном зачете заняла команда Краснодарского края.

Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.