Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасателей МЧС дважды вызывали туристы. За прошедшие сутки помощь сотрудников понадобилась в горах курорта. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

11 мая во время прохождения реки Большая Хоста двое туристов из Москвы не могли самостоятельно выбраться из ущелья. На место происшествия выдвинулись 13 сотрудников. С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали туристов из каньона высотой около 200 метров.

12 мая районе Старой Мацесты на горно-лесном участке мужчина оступился и упал в ручей. Спасатели и служебная собака обследовали территорию и обнаружили пострадавшего. Госпитализация не понадобилась