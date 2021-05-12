Детскую конную школу создадут на базе Краснодарского ипподрома

Фото: krd.ru

На базе Краснодарского ипподрома планируют создать детскую конноспортивную школу. Полноценные занятия для учащихся школ города могут начаться уже в 2022 году. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Считаю, городу нужна детская конноспортивная школа. Для этого предстоит разработать муниципальную целевую программу, чтобы в 2022–2023 учебном году организовать полноценные занятия, - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что этим летом на базе ипподрома можно уже заниматься с учениками казачьих классов.

- Традиционно казаки занимались верховой ездой, традиции необходимо продолжать, - отметил Евгений Первышов.

Генеральный директор ипподрома Игорь Васильев поддержал идею создания муниципальной детской конноспортивной школы. Он сказал, что в ближайшее время подготовят необходимые предложения.