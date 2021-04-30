«Комсомолка» вместе с бальнеолечебницей разыгрывают сертификат на 5 тысяч рублей

Фото КБЛ

«Комсомолка» вместе с Краснодарской бальнеолечебницей дарят сертификат на 5 тысяч рублей. Для того, чтобы его получить, нужно поучаствовать в розыгрыше.

Победитель сможет выбрать любой комплекс процедур в рамках заявленной суммы. А это возможность проконсультироваться с врачами по 17 медицинским направлениям, пройти комплексные программы лечения или реабилитации, а также порадовать себя СПА-комплексом процедур.

Для поддержания здоровья, молодости и красоты можно выбрать: душ шарко или подводный душ массаж, криосауну или кедровую бочку, любую из десятков видов минеральных ванн, талассотерапию, кедровую бочку, прессотерапию и многое другое.

Путевку на процедуры можно получить, выполнив определенные условия в соцсетях:

- нужно подписаться на @kpkuban и @kubkbl

- поставить лаи к на публикацию с конкурсом в обоих аккаунтах

- разместить публикацию у себя в сторис С ОТМЕТКОЙ профиля @kpkuban

- в комментариях отметить друзеи , которым будет интересен розыгрыш.

Результат будет объявлен в прямом эфире 12 мая.

ДЛЯ СПРАВКИ

Центр восстановления здоровья "КБЛ" находится по адресу: г. Краснодар, ул. Герцена, 267.

Сайт: https://www.kuban-kbl.ru/

Телефон регистратуры: 8(861) 206-32-94, 8(861) 201-9-201