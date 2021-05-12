Фото: sochi.ru.

Рост цен на посуточную аренду жилья в Сочи бьёт рекорды. Средняя суточная ставка квартиры выросла до 6,5 тысячи рублей. Об этом сообщили эксперты.

В начале мая владельцы квартир сдавали жилье гостям курорта в среднем за 6,44 тысячи рублей за одну ночь. Самым востребованным видом жилья стали однокомнатные квартиры.

По словам экспертов, сейчас «Однушки» сдают по 2,78 тысячи рублей за сутки. Самый доступный вариант стоит от 800 рублей/сутки.

По прогнозам аналитиков, в июле и августе будут самые высокие цены, так как в этот период ожидается пик летнего отдыха.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи за год цены на квартиры выросли на 50-70 процентов.