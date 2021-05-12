В Армавире отправили под стражу второго фигуранта стрельбы в кафе

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Напомним, 6 марта 2021 года возле кафе по улице Советска Армия в Армавире началась стрельба. 36-летний местный житель встретил трех горожан - 28-летнего Анзора Московцова, 36-летнего Аркадия Нерсесова и 40-летнего Василия Фролова. У них завязалась ссора, в ходе которой нападавшие нанесли потерпевшему не менее четырех огнестрельных выстрелов, после чего компания скрылась.

Потерпевший остался жив, но получил серьезные ранения. Преступников объявили в федеральный розыск. В начале мая задержали главного виновника – 40-летнего Василия Фролова, а затем и его подельника Аркадия Нерсесова. Сегодня, 12 мая, Фролова отправили под стражу.

Трое участников стрельбы в Армавире

- В Армавире заключен под стражу находившийся в федеральном розыске мужчина по обвинению в покушении на убийство местного жителя, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На свободе остается третий соучастник – 28-летний Анзор Московцев. Он находится в федеральном розыске.