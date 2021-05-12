На Кубани полицейских с позором уволили за то, что не зарегистрировали наркотики

Расследование продолжается

В отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Калининского района и его подчиненного возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Полицейские выявили у местного жителя пакет с наркотиками, но при этом скрыли преступление. Об этом стало известно оперативникам собственной безопасности.

- Подполковник полиции и младший лейтенант изъяли порошкообразное вещество у мужчины, но в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД не сдали, тем самым укрыли преступление от регистрации и учета. По данному факту было возбуждено дело, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что после случившегося обоих полицейских уволили с позором из органов - с припиской «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД». Сейчас бывшие стражи порядка находятся под домашним арестом и ждут суда.