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Происшествия12 мая 2021 14:39

На Кубани полицейских с позором уволили за то, что не зарегистрировали наркотики

Начальник районного отделения по контролю за оборотом наркотиков и его сотрудник попали под следствие за сокрытие преступления
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

В отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Калининского района и его подчиненного возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Полицейские выявили у местного жителя пакет с наркотиками, но при этом скрыли преступление. Об этом стало известно оперативникам собственной безопасности.

- Подполковник полиции и младший лейтенант изъяли порошкообразное вещество у мужчины, но в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД не сдали, тем самым укрыли преступление от регистрации и учета. По данному факту было возбуждено дело, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что после случившегося обоих полицейских уволили с позором из органов - с припиской «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД». Сейчас бывшие стражи порядка находятся под домашним арестом и ждут суда.

Криминал