В Кадастровой палате Кубани рассказали, как правильно отметить объекты на публичной карте

Кадастровая палата в городе Краснодар

В Публичной кадастровой карте показывается около 61 миллиона земельных участков, а также около 44 миллионов реальных и незавершенных объектов строительства. Этот сервис представляет собой графическое отображение территории Российской Федерации с размещенными на ней объектами недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН. Узнать информацию о включении в реестр объектов можно получив выписку. Если в ней содержатся все сведения об объекте, но нет информации о его координатах контура, то это означает, что данные сведения отсутствуют в ЕГРН и необходима подготовка технического плана.

- Технический план требуется для постановки объекта капитального строительства на учет либо для учета изменений сведений о нем. В нем также содержатся и сведения о координатах объекта на местности. До 2013 года на все объекты недвижимости выдавались только технические паспорта, в которых содержались основные сведения об объекте, но без координатной привязки к местности. Сейчас такой паспорт может являться основанием для подготовки технического плана и подлежит включению в состав приложения к нему. Паспорта недостаточно для постановки объекта капитального строительства на учет в ЕГРН – для этого нужен именно технический план, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты Кубани.

Зачастую на публичной кадастровой карте можно заметить, что границы контура дома не отмечены. Все из-за того что дом был включен в реестр недвижимости, как ранее учтенный объект без сведений о координатах и без подготовки технического плана в отношении данного здания. Для того чтобы подготовить технический план, владельцам дома необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера. Он проведет замеры объекта (вычислит площадь), определит его точные координаты с привязкой к конкретному земельному участку и затем подготовит технический план.

Ознакомиться с информацией о действующих кадастровых инженеров можно в разделе сервиса Росреестра «Государственный реестр кадастровых инженеров».Готовый документ необходимо предоставить в орган регистрации прав в электронном виде путем обращения в офисы Кадастровой палаты (в случае если объект находится территориально в другом субъекте Российской Федерации) или МФЦ (по месту нахождения объекта) с соответствующим заявлением о государственном кадастровом учете изменений.

При отсутствии замечаний к представленному пакету документов со стороны государственного регистратора прав, все данные будут внесены в реестр недвижимости и дом появится на карте при обновлении сервиса Публичной кадастровой карты через пять рабочих дней после подачи заявления в офисах Кадастровой палаты, через семь рабочих дней – в офисах МФЦ.