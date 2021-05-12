Умер гендиректор кондитерского комбината «Кубань» Владимир Кочетов

Владимир Кочетов. Фото: газета "Знамя Труда"

Сегодня, 12 мая, на 76-м году ушел из жизни генеральный директор кондитерского комбината «Кубань» Владимир Кочетов. Сотрудники тимашевского комбината рассказали, что утром он как обычно пришел на работу в хорошем настроении и ничего не предвещало беды, однако мужчине внезапно стало плохо днем. На место приехали медики, но спасти Владимира не удалось. Он скончался в считанные минуты. Предварительной причиной смерти врачи назвали инфаркт. Об этом сообщает местная газета города Тимашевска «Знамя Труда».

Владимир Кочетов руководил кондитерским комбинатом «Кубань» 32 года. В 2016 году он получил звание Героя труда Кубани. Также являлся доктором технических наук, заслуженным работником сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России, заслуженным работником пищевой и перерабатывающей промышленности Кубани, лауреатом премии Совета Министров СССР, профессором кафедр нескольких ведущих технологических вузов страны.А еще обладал званиями: «Лауреат Книги Почета и чести России», «Академик международной академии управления», «Региональный лидер в номинации «Инновационные методы управления», «Почетный Академик Международной Академии качества и маркетинга», «Почетный Академик Международной промышленной академии».

Он стал автором около сотни научных работ, являлся почетным гражданином города Новопавловска Кировского района, Левокумского района Ставропольского края и Тимашевского района. В Мемориальном сквере Тимашевска Владимиру Кочетову уже установлен бюст.

Редакция «КП»-Кубань» выражает свои соболезнования близким и коллегам выдающегося человека региона Владимира Кочетова.