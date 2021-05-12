Фото: sochi.ru.

Школы Сочи проверят на безопасность. По поручению главы курорта рейды пройдут во всех образовательных учреждениях города. Об этом рассказали в сочинской мэрии.

- Мы должны обеспечить комфорт и максимальную безопасность нашим детям во время учебного процесса. Необходимо пересмотреть в школах существующую систему безопасности: усилить входной контроль, заменить оборудование, выработавшее свой ресурс, но более современное. До конца августа все эти работы должны быть выполнены, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Департаменту курортов и туризма поручено связаться с коллегами из Татарстана для организации приезда на реабилитацию в Сочи школьников, педагогов и членов семей, пострадавших в ходе стрельбы в школе №175, в сочинские здравницы.

Безопасность 71 школы Сочи обеспечивают сотрудники ЧОО. Каждая школа оборудована тревожной кнопкой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи готов оказать любую помощь в восстановлении здоровья всех, кто пострадал в трагедии, которая произошла в Казани 11 мая в лицее №175.

Мэр отметил, что Сочи готов в любое время принять всех учеников и педагогов школы, которые пострадали от этой бесчеловечной атаки.

Напомним, что любую помощь пострадавшим в трагедии в Казани предложил также и мэр Краснодара Евгений Первышов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.