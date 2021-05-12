На Кубани в 2021 году установят 30 километров разделительных барьеров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2021 году на 30 километрах дорог установят новые разделительные барьеры, а также 225 комплексов видеоконтроля и фиксации нарушений. Об этом рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Одной из причин установки новых барьеров являются аварии на дорогах.

- На майских праздниках все дорожные службы работали слаженно и исправно, однако избежать аварий все равно не удалось. Только за 10 дней на дорогах Кубани случилось более 150 ДТП. А это на 17% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года. Летом мы ждем большой наплыв туристов, нужно обеспечить на дорогах комфорт, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

При этом основным видом аварий являются встречные аварии, поэтому разделительные барьеры – обязательный элемент на дорогах края.