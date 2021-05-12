Фото: Пресс-служба АНО "РОСГОНКИ"

Гонка музейных автомобилей прошла в Сочи. На скоростную трассу «Формула 1» вышли шесть действующих экспонатов музея «Сочи Автодром». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На старт вышли легендарный спорткар Ferrari F40, Dodge Viper, Chevrolet Corvette, Plymouth Prowler, «Победа-Спорт» 1956 года выпуска, а также DeLorean - автомобиль известный по фильму «Назад в будущее».

- Мы провели такой гоночный заезд для того, чтобы все зрители, которые к нам приходят, понимали и видели, что эти авто не просто музейные экспонаты, которые не передвигаются. Это полноценные спортивные автомобили, - рассказал директор по эксплуатации компании «Росгонки» Андрей Русов.

Музей автомобилей открыли в 2014. Он расположен в главной трибуне «Сочи Автодрома». Сейчас в нем находятся более 60 редких, гоночных автомобилей.