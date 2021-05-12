В Абинском районе подрядчиков на газопроводе оштрафовали на 9 млн рублей

Станица Эриванская

В Абинском районе прокуратура оштрафовала подрядчиков «СтройРесурс» на сумму свыше девяти миллионов рублей. Известно, что компания взялась выполнять работы по строительству газопровода в станице Эриванской, но не сдала объект в срок. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), - отметили в ведомстве.

Постановление суда вступило в законную силу.