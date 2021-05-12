На Кубани организуют сопровождение автобусов с детьми-туристами

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проверить безопасность перевозок детей в преддверии летнего курортного сезона. Такую задачу он поставил 12 мая на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

– В этом году детские лагеря и санатории нашего края готовы принять около 400 тысяч школьников со всей России. Наша задача – дать им комфортные и безопасные условия для отдыха. Обеспечить им сопровождение как до самих здравниц, так и на экскурсиях, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, главы районов и городов проведут работы со всеми здравницами и туроператорами о недопущении выезда на дороги неисправных автомобилей.