Фото: пресс-службе УВД по г. Сочи.

В центре Сочи полицейские задержали закладчика. Им оказался 18-летний приезжий из Республики Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

В ходе задержания при нем было изъято 27 свертков с порошкообразным веществом белого цвета общей массой около 5,32 грамма. Согласно заключению экспертизы, оно является наркотическим средством.

Проводя обыск на месте проживания приезжего, полицейские обнаружили предметы для фасовки наркотических средств. В них также находилось порошкообразное вещество белого цвета.

Согласно заключению экспертизы, все изъятые вещества являются наркотическими средствами массой 11,35 грамм.

Как пояснил подозреваемый запрещенные вещества приобрел на одном из сайтов в интернете, и планировал сбыть на территории Сочи путем тайниковых закладок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.