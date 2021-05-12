Фото: sochi.ru.

Команда «Олимп» из Сочи заняла третье место в Ночной хоккейной лиге. В турнире «Кубок Созвездий» наши спортсмены обыграли соперников со счетом 5:3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Второе место у команды «Роспресса». А победителем стала команда «Наши».

Отметим, что главный трофей Ночной лиги - Кубок Крутова и грант на строительство крытой ледовой арены в своем регионе завоевала команда «Монолит» из Нижнего Новгорода.

Финал X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд проходит на пяти катках ледовых дворцов «Большой» и «Айсберг». В этом году участниками соревнования стали 158 команд из 70 регионов.