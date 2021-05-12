Архитекторы из Сочи приняли участие в АРХдесанте «Родина-мать зовет!»

Фото: sochi.ru.

Архитекторы из Сочи приняли участие в десанте «Родина-мать зовет!». В таком формате мероприятие прошло впервые. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

75 архитекторов со всего Краснодарского края, Астраханской и Волгоградской областей приняли участие в мероприятии ко Дню Победы в Волгограде. Сочи представляли вице-президент Союза архитекторов России Олег Козинский и член Сочинского отделения Союза архитекторов России Ольга Козинская.

Старт был дан у памятника императрице Екатерине II в Краснодаре. Архитекторы возложили цветы у памятника «Воинам - освободителям Краснодара». Затем направились в Волгоград и приняли участие в Параде Победы.