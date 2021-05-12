Фото: sochi.ru.

Музыканты из Сочи поздравили города-побратимы с Днем Европы. В честь праздника они провели онлайн-концерт. Об этом сообщили в мэрии курорта.

В мероприятии приняли участие творческие коллективы стран Европы и сочинский струнный квартет имени Рахманинова.

День Европы - это ежегодный праздник мира и единства в странах континента. По традиции в этот день на площадях и в концертных залах выступают известные артисты, открываются выставки, проводятся спектакли.

Кроме Челтенхема, у Сочи еще 5 европейских городов-побратимов: Римини (Италия), Баден-Баден (Германия), Ментон (Франция), Пярну (Эстония), Эспоо (Финляндия).