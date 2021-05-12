На Кубани уберут реверсивное движение на дорогах к побережью

В Краснодарском крае с 1 мая по 15 сентября на дорогах к побережью исключат реверсивное движение, а также ограничили ремонтные работы в дневные часы. Об этом сообщили на краевом совещании в администрации региона.

- Летом реверсивного движения на краевых трассах быть не должно. Туристы едут на автомобилях на море по трое суток, отдых для них должен начать уже с границ края. Мы обязаны обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд к морю, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас на трассах есть пять объектов реверсивного движения. 30 мая все реверсы снимут, и дороги будут работать в штатном режиме.