В Геленджике открылся памятник Евгению Киселю

Памятник Евгению Киселю на набережной курорта

В 2021 году почетному гражданину города-курорта Геленджика Евгению Киселю исполнилось бы 83 года. В честь его дня рождения, 7 мая, в городе установили бронзовый памятник. Он расположен на территории курорта ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel, в развитии которого Евгений Корнеевич принимал активное участие.

Скульптура выполнена в полный рост, где Евгений Корнеевич правой рукой опирается на балюстраду (копию Геленджикской балюстрады), с гордостью осматривая бухту города. На балюстраде лежит лётная фуражка, напоминающая нам о гражданской авиации, которой Евгений Корнеевич посвятил 35 лет своей жизни. В левой руке находится книга, посвящённая сотрудничеству СССР и Индии в области гражданской авиации, которую написал Евгений Корнеевич.

Евгений Корнеевич родился в Геленджике. С 1998 по 2002 год занимал должность замглавы администрации города, представителя администрации Геленджика в Москве, принимал участие в организации и проведении Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон», которая стала одним из важных мероприятий города Геленджика. Евгений Корнеевич одним из первых принял участие в качестве мецената при возрождении Свято-Вознесенского кафедрального собора в Геленджике.

Энергичный, волевой характер и созидательное мышление, выдающиеся качества руководителя, организатора, новатора - стали основой успешной деятельности Евгения Корнеевича на всех этапах его профессионального пути.

Евгений Корнеевич Кисель - лауреат ежегодной Всероссийской премии в области руководства и управления «Деловая элита-2014» в номинации «Бизнесмен года» и Всероссийской национальной премии «Профессионалы - гордость России» (2015 год), награжден орденом «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения». Заслуги Евгения Корнеевича отмечены орденами Дружбы и Дружбы народов (1994 год), памятными медалями и знаками «Отличник Аэрофлота» (1988 год), «Отличник воздушного транспорта» (1998 год), «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» (1994 год). Евгений Корнеевич награжден памятной юбилейной медалью «85 лет гражданской авиации России».