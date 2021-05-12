Когда отключат горячую воду в Республике Адыгея 2021: какие улицы и районы Майкопа останутся без горячей воды в мае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График отключения горячей воды 2021 в Майкопе в мае – один из самых популярных поисковых запросов в Республике Адыгея. Специалисты уже начали профилактические работы на тепловых сетях. Они готовятся к новому отопительному сезону.

«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды 2021 в Майкопе в мае. Специалисты уже начали работу сразу в нескольких районах города.

Например, с 12 по 26 мая без воды останутся жители на улицах Майкопа:

Депутатская, 8, 8а , 12, 14, 16, 18 и 20;

Димитрова, 2, 2а, 5, 11/2, 13, 21, 23;

Чкалова, 63, 65, 72, 73, 74, 78, 80 и 80а;

Юннатов, 2, 2б, 2в, 2е, 2е/2, 2ж и 4;

Пионерская, 374в, 374е, 377, 377а, 379/2, 381, 383/2, 385, 389/2, 391, 399, 405, 406, 408, 407, 409/1 и 409/2, 411, 413, 415/2, 415/3, 416, 417, 422, 424, 494;

Спартаковская, 66;

12-го марта, 128, 130/1, 130/2, 132, 134/1, 134/2, 136, 140, 142, 144/1, 144/2, 144/3, 146, 150/1, 150/2, 150/3 и 152;

П. Лумумбы, 90, 92, 94, 111, 122, 124, 139;

Пирогова, 4в;

Крестьянская, 337, 341, 386, 387, 400, 416, 451;

Пролетарская, 271, 291а, 291б, 300, 302, 304, 389, 443, 445, 447, 449, 454 (3 очередь);

Титова, 71, 73, 75, 87;

Адыгейская, 16;

Лермонтова 2, 7, 9;

Майкопская, 43;

8-го марта 22, 24;

К. Маркса, 10;

Кольцова, 110;

М. Горького, 196, 214 (1 и 2 очередь);

Свободы, 233;

Школьная, 159, 166, 182, 191, 194,

9-го января, 179а;

Гайдара, 80, 82 (3 корпус), 119;

3-го Интернационала, 165;

Краснооктябрьская, 10, 24, 27, 32;

Жуковского, 47;

Курганная, 221, 324;

Ветеранов, 241;

Ленина, 34, 37;

Гоголя, 26;

Победы, 26;

Зюзина, 5;

С. Дальней, 14.

Мичурина, 4а, 4б, 5, 6, 12, 14а.

Также «КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды 2021 в Майкопе в мае. С 19 мая по 2 июня останутся без подачи воды жители следующих улиц Майкопа:

2-я Крылова, 13, 17;

Пржевальского, 2 а, 3, 5;

2-я Комсомольская, 25;

Коммунаров, 9, 11, 13, 13а, 14, 16;

Железнодорожная, 71, 77, 85, 87, 154, 158, 160, 162, 164, 166/1, 166/2, 168, 170, 172;

2-я Дубзаводская, 1, 4;

2-я Кирпичная, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 15а;

2-я Короткая, 3, 5, 7, 12;

Верхняя 7, 9;

Восточная 7, 11, 20, 22;

Дубзаводская, 1;

Кочубея, 4, 6, 26, 28, 32, 36, 52, 58, 60, 62, 64;

Революции, 77.

Также с 26 мая по 9 июня не будет горячей воды по следующим адресам в Майкопе:

Улица Адыгейская, 184, 186;

Переулок Почтовый, 3а, 3б, 23.

Заводская, 1а, 3, 3а;

Кирпичная, 51, 53, 82;

Короткая, 111.