Когда отключат горячую воду в Республике Адыгея 2021: какие улицы и районы Майкопа останутся без горячей воды в мае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
График отключения горячей воды 2021 в Майкопе в мае – один из самых популярных поисковых запросов в Республике Адыгея. Специалисты уже начали профилактические работы на тепловых сетях. Они готовятся к новому отопительному сезону.
«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды 2021 в Майкопе в мае. Специалисты уже начали работу сразу в нескольких районах города.
Например, с 12 по 26 мая без воды останутся жители на улицах Майкопа:
Депутатская, 8, 8а , 12, 14, 16, 18 и 20;
Димитрова, 2, 2а, 5, 11/2, 13, 21, 23;
Чкалова, 63, 65, 72, 73, 74, 78, 80 и 80а;
Юннатов, 2, 2б, 2в, 2е, 2е/2, 2ж и 4;
Пионерская, 374в, 374е, 377, 377а, 379/2, 381, 383/2, 385, 389/2, 391, 399, 405, 406, 408, 407, 409/1 и 409/2, 411, 413, 415/2, 415/3, 416, 417, 422, 424, 494;
Спартаковская, 66;
12-го марта, 128, 130/1, 130/2, 132, 134/1, 134/2, 136, 140, 142, 144/1, 144/2, 144/3, 146, 150/1, 150/2, 150/3 и 152;
П. Лумумбы, 90, 92, 94, 111, 122, 124, 139;
Пирогова, 4в;
Крестьянская, 337, 341, 386, 387, 400, 416, 451;
Пролетарская, 271, 291а, 291б, 300, 302, 304, 389, 443, 445, 447, 449, 454 (3 очередь);
Титова, 71, 73, 75, 87;
Адыгейская, 16;
Лермонтова 2, 7, 9;
Майкопская, 43;
8-го марта 22, 24;
К. Маркса, 10;
Кольцова, 110;
М. Горького, 196, 214 (1 и 2 очередь);
Свободы, 233;
Школьная, 159, 166, 182, 191, 194,
9-го января, 179а;
Гайдара, 80, 82 (3 корпус), 119;
3-го Интернационала, 165;
Краснооктябрьская, 10, 24, 27, 32;
Жуковского, 47;
Курганная, 221, 324;
Ветеранов, 241;
Ленина, 34, 37;
Гоголя, 26;
Победы, 26;
Зюзина, 5;
С. Дальней, 14.
Мичурина, 4а, 4б, 5, 6, 12, 14а.
Также «КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды 2021 в Майкопе в мае. С 19 мая по 2 июня останутся без подачи воды жители следующих улиц Майкопа:
2-я Крылова, 13, 17;
Пржевальского, 2 а, 3, 5;
2-я Комсомольская, 25;
Коммунаров, 9, 11, 13, 13а, 14, 16;
Железнодорожная, 71, 77, 85, 87, 154, 158, 160, 162, 164, 166/1, 166/2, 168, 170, 172;
2-я Дубзаводская, 1, 4;
2-я Кирпичная, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 15а;
2-я Короткая, 3, 5, 7, 12;
Верхняя 7, 9;
Восточная 7, 11, 20, 22;
Дубзаводская, 1;
Кочубея, 4, 6, 26, 28, 32, 36, 52, 58, 60, 62, 64;
Революции, 77.
Также с 26 мая по 9 июня не будет горячей воды по следующим адресам в Майкопе:
Улица Адыгейская, 184, 186;
Переулок Почтовый, 3а, 3б, 23.
Заводская, 1а, 3, 3а;
Кирпичная, 51, 53, 82;
Короткая, 111.