Инвестиции в один из лучших гольф-клубов в Геленджике составили почти 4 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвестиционный проект по созданию гольф-клуба в Геленджике, который был подписан на полях Петербургского экономического форума в 2017 году, составил по сумме более 3,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации края. Весь гольф-клуб по площади занимает 80 гектаров.

- По мнению экспертов, в том числе международных, гольф-площадка в Геленджике входит в число лучших полей Европейской части России, - считает вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Сам проект воплощался в жизнь поэтапно. Сначала в Геленджике появилось 18-луночное гольф-поле, а затем - клубный дом с зоной отдыха, гольф-академия и клубный поселок.

По словам Александра Руппеля, несмотря на пандемию, в 2020 году удалось достроить здание академии гольф-клуба, обустроить въездную группу, а также клубный дом.