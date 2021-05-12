На Кубани продлили режим повышенной готовности до 27 мая

Фото: Николай Оберемченко

В Краснодарском крае вновь продлены все действующие ранее коронавирусные ограничения. Согласно новому документы, режим повышенной готовности будет действовать до 27 мая 2021 года включительно. Таково решение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Как и прежде, на территории Краснодарского края жители и гости должны использовать средства защиты. Маски необходимо носить во всех местах массового скопления людей, в том числе на вокзалах, в торговых центрах, парковках и лифтах.

Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При этом компании и ИП должны обеспечить соблюдение масочного режима работникам и посетителям.

Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для определенных категорий граждан.

- Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует находиться дома, - говорится в постановлении.