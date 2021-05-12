В Краснодаре заработала третья криптобиокабина для оформления загранпаспорта

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре появилась еще одна, третья по счету, криптобиокабина для получения загранпаспорта нового образца. Комплекс установлен в офисе многофункционального центра, расположенном в ТРК «СБС Мегамолл». Об этом извещает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подобные комплексы уже работают в МФЦ на улицах Крылатой и Зиповской.

- Это цифровое решение экономит время заявителей и позволяет жителям нашего края самостоятельно сдать биометрические данные для получения загранпаспорта нового образца, уточнила замдиректора МФЦ Краснодарского края Екатерина Кукоба.