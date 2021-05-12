Под Геленджиком построят новую разноуровневую транспортную развязку

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Под Геленджиком в селе Кабардинка начнется строительство новой разноуровневой транспортной развязки. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Объект получил положительное заключение экспертов. Развязка появится на участке км 1522+200 трассы М-4 «Дон».

- Путепровод разместят на пересечении с улицей Революционной - главной улицей Кабардинки. Протяженность развязки составит 104,095 м, ширина - 12,5 м. В ее составе построят три съезда, - уточнили в Главгосэкспертизе.

Жителей Кабардинки от шума огородят специальными шумозащитными экранами. Вдоль дороги установят электрические фонари, дорожные знаки и барьерные ограждения на обочинах.