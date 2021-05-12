На Кубани осветят 114 наземных пешеходных переходов

Одним из наиболее частых видов ДТП является наезд на пешеходов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодарском крае в 2021 году установят фонари в зоне 114 наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации региона.

- Нужно обеспечить комфортное и безопасное движение для автомобилистов и пешеходов на всех дорогах края, особенно ведущих к побережью, - дал указание губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Одним из наиболее частых видов ДТП является наезд на пешеходов.

Переходящим улицу людям, пользующимся гаджетами, переходы специально будут обустраивать световой полосой, дублирующей сигнал светофора.