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Общество12 мая 2021 21:10

Улицу Беговую в Краснодаре полностью отремонтируют до конца июня

Здесь же проложат ливневую канализацию, которой до этого времени не было
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре улицу Беговую планируют отремонтировать до конца июня. Протяженность участка от Российской до 16-го Полевого Участка составит более 1,5 км, сообщили в пресс-службе мэрии города.

- После завершения работ здесь установят восемь новых остановочных павильонов, сделают подходы к пешеходным переходам и остановочным пунктам, а также заездные карманы, - рассказал мэр города Евгений Первышов.

Глава города заверил, что по улице будет проложена сеть ливневой канализации, которой здесь никогда не было.

После ремонта по улице Беговой нанесут разметку и поставят новые дорожные знаки.