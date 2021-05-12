Улицу Беговую в Краснодаре полностью отремонтируют до конца июня

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре улицу Беговую планируют отремонтировать до конца июня. Протяженность участка от Российской до 16-го Полевого Участка составит более 1,5 км, сообщили в пресс-службе мэрии города.

- После завершения работ здесь установят восемь новых остановочных павильонов, сделают подходы к пешеходным переходам и остановочным пунктам, а также заездные карманы, - рассказал мэр города Евгений Первышов.

Глава города заверил, что по улице будет проложена сеть ливневой канализации, которой здесь никогда не было.

После ремонта по улице Беговой нанесут разметку и поставят новые дорожные знаки.