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Общество12 мая 2021 21:33

Еще один бизнес-коворкинг откроют в историческом центре Краснодара

Центр развития предпринимательства разместится по улице Красной в Доходном доме подрядчика Акулова
Инна БОРИСОВА
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Фото: t.me/PervyshovEA

Фото: t.me/PervyshovEA

Новый городской бизнес-коворкинг откроется в историческом центре Краснодара. Центр развития предпринимательства разместится в здании, которое является объектом культурного наследия - Доходном доме подрядчика Акулова. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с резидентами центра предпринимательства «Платформа».

- Могу уже сегодня точно сказать, следующий коворкинг заработает по ул. Красной, 6, где находится Доходный дом подрядчика Акулова. К проектированию реставрации здания уже приступили за счет городского бюджета, - написал глава города в своем телеграм-канале.

На сегодня в центре «Платформа» создано 90 оборудованных рабочих мест, которыми могут воспользоваться краснодарские бизнесмены от физических до юридических лиц и ИП.