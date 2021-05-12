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Общество12 мая 2021 22:47

Второе сельхозпредприятие Ейского района стало участником нацпроекта «Производительность труда»

Теперь к движению присоединилась Агрофирма «Волготрансгаз–Ейск»
Инна БОРИСОВА
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На ейской агрофирме наращивают и поголовье крупного рогатого скота

На ейской агрофирме наращивают и поголовье крупного рогатого скота

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже два сельскохозяйственных предприятия Ейского района стали участниками нацпроекта "Производительность труда". Теперь к проекту присоединилась Агрофирма «Волготрансгаз–Ейск» из поселка Советского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Агрофирма производит зерновые культуры и молоко. В технопарке находятся более 300 комбайнов, тракторов и других сельхозмашин, оснащенных системами параллельного вождения, - уточнили в администрации края.

Сейчас эксперты Регионального центра компетенций занимаются обучением персонала и исследуют производственные процессы для их оптимизации.

Ранее участником нацпроекта «Производительность труда» стало сельскохозяйственное предприятие «Плодовое».

Сейчас эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Краснодарского края проводят обучение персонала и исследуют процессы на предприятии, чтобы их оптимизировать. Через полгода здесь планируют повысить выработку молока.