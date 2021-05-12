Бывший начальник полиции на Кубани осужден на 7 лет тюрьмы за взятку в 300 тыс. рублей

Суд вынес обвинительный приговор, признав бывшего начальника Новопокровской полиции виновным в получении взятки в крупном размере Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывший начальник полиции Новопокровского района получил 7 лет колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Суд вынес обвинительный приговор, признав Андрея Кривошея виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Как считает следствие, начальник полиции, узнав о возбуждении уголовного дела о незаконной вырубке насаждений, встретился с родным братом подозреваемого и предложил за взятку в 300 тыс. рублей дело закрыть.

- Потенциальный взяткодатель пошел в правоохранительные органы. И в 2019 году при передаче денег полицейского задержали сотрудники ФСБ, - уточнили в ведомстве.

Новопокровский суд приговорил Андрея Кривошея к 7 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 885 тыс. рублей.