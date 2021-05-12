30 километров автодорог на Кубани оборудуют разделительными барьерами

Фото: Владимир ГЕРДО В Краснодарском крае в 2020 году барьерами оборудовали 83 км автодорог

В Краснодарском крае в 2021 году на 30 километрах трасс установят разделительные барьеры, сообщает пресс-служба администрации.

– Сейчас завершаются работы по обновлению дорожной разметки и приступают к восстановлению разделителей, поврежденных в зимний период, - сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Основной вид ДТП на дорогах Кубани по-прежнему - столкновения на встречной полосе. В связи с этим при ремонте и строительстве автодорог в обязательном порядке предусматривается установка разделительных бордюров, заверили в краевой администрации.