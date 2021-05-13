Узнали, где будут отключения света в Сочи 13 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 13 мая 2021 случится в ряде округов курорта. Уже несколько месяцев в городе идет ремонт важных коммуникаций и сетей. Во время работ на линии специалисты вынуждены временно прекращать подачу электричества в дома жителей. Но сразу отметим, что касается это не всего курортного города, а только ряда улиц. «КП» – Кубань узнала, где будут отключения света в Сочи 13 мая 2021.

В Адлерском районе на улицах Мостовая, Кузнечная (оба – частично), Кирова, Садовая, Насыпная, Нижнеимеретинская, 65 Лет Побед, Урожайная, Петропавловская, Прибрежная, Просвещения, Чкалова переулках Речной и Прибрежный. Здесь частично будет приостановлена подача электричества в промежутке с шести утра и до шести вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Леселидзе, Краснодонская (частично), Армянская 10В, 12А, 14, 14/2, Юбилейная, Кипарисовая, Верховская, Малая (последние четыре – частично), селе Илларионовка на улицах Центральная (частично), Абинская, Айврвая, Батурина, Механическая, Северная, Восточная.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах Севастопольская 1-16 (частично), Восточная (частично), Пластунская (частично), Зеленая (частично); Целинная (частично), Виноградная, Яблочная (частично), Тимирязева (частично), Голенева (частично), переулке Морской, улицах Кубанская 1,1а,4, Курортный проспект (частично), Нагорная (частично), Первомайская (частично), Войкова 27, Абрикосовая 23а, Вишневая 12/3, Пластунская 157/5 и Донская (частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Альтмец на улице Кленовая; поселке Васильевка на улице Братьев Еремян, поселке Тихоновка на улицах Скрябина (частично), Сурикова (частично), поселке Волконка, на улицах Ольховая (частично), переулке Ольховый (частично), улице Тихорецкая 18/9.