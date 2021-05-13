Последние новости на 13 мая 2021: На Кубани полицейских с позором уволили за то, что не зарегистрировали наркотики

Последние новости на 13 мая 2021. На Кубани полицейских с позором уволили за то, что не зарегистрировали наркотики. Начальник районного отделения по контролю за оборотом наркотиков и его сотрудник попали под следствие за сокрытие преступления.

Рост цен на посуточную аренду жилья в Сочи бьёт рекорды. Средняя суточная ставка выросла до 6,5 тысячи рублей.

Гонка музейных автомобилей прошла в Сочи. На скоростную трассу «Формула 1» вышли шесть действующих экспонатов музея «Сочи Автодром».

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 27 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Умер гендиректор кондитерского комбината «Кубань» Владимир Кочетов. Он скончался на работе от инфаркта.