Погода в Краснодаре на 13 мая 2021 года: в краевой центр придет аномальная жара Фото: Олег ЗОЛОТО

Температурные качели на Кубани подошли к концу. Даже «дождливый» циклон оставил в покое жителей и гостей Краснодарского края.

Уже в ближайшие сутки в краевом центре установится по-настоящему жаркая погода. Столбики термометров рванут вверх ближе к полудню. Уже во второй половине дня воздух прогреется до плюс 28 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 13 мая 2021 года.

Ожидаем небольшое усиление ветра – до девяти м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.

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