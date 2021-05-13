В мэрии Новороссийска опровергли информацию о переходе школ на дистанционное обучение

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В Новороссийске родители стали активно обсуждать информацию о том, что школы города с 1 сентября переходят на удаленку. Кто пустил утку про дистанционно обучение, неизвестно. В мэрии решили дать официальный комментарий по этому вопросу.

- Перевод на обучение в дистанционном формате даже не обсуждается. Школы с 1 сентября обучаются в обычном режиме, платформа «Сберкласс» используется в качестве дополнительного образования, - отметила Елена Иосифовна.

Также в администрации напомнили, что во всех образовательных учреждениях занятия проходят с соблюдением антиковидных мер, в коридорах работают рециркуляторы, а помещения регулярно проветриваются.

- Прививку от коронавируса уже сделали 49% учителей, - отметили в мэрии, акцентировав, что вакцинация педсостава на сегодня является актуальным вопросом.