Три города Краснодарского края вошли в список самых желанных для переезда у россиян

Эксперты назвали самые востребованные у россиян города для переезда

Чаще всего для переезда россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, а также кубанские города – Краснодар, Сочи и Анапу.

- Спрос на жилье в Москве за год вырос на 36%, в Санкт-Петербург - на 31%, а в Тюмени - на 20%. В Краснодаре рост спроса на квартиры за год увеличился в 2,3 раза, Сочи - в 2,1 раза, Анапу стали выбирать в 2 раза чаще. Также в список желанных городов вошли Екатеринбург и Калининград, - сообщают «Известия» со ссылкой на представителей участников рынка недвижимости.

Эксперты отмечают, что тенденцию по миграции граждан из регионов усилил рост безработицы в пандемию, а переход на дистанционную работу позволил быть свободнее в вопросе выбора места для проживания.

Москву и Петербург традиционно выбирают для переезда из-за уровня зарплат. А Краснодарский край привлекает своим мягким климатом. При этом на юге купить квартиру сложнее всего. Например, чтобы приобрести жилье в Сочи, придется отдать 144,3 зарплаты.