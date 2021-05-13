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Реверсивное движение на федеральной трассе в Сочи снимут с 1 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания межведомственной комиссии обсудил принятие ряда мер на дорогах региона. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

- Нужно обеспечить комфортное и безопасное движение и для автомобилистов, и для пешеходов на всех дорогах края. Цены вопроса здесь - человеческая жизнь, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Самый распространённый вид ДТП - наезд на пешеходов. Для внимания жителей и гостей, пользующихся при передвижении гаджетами, переходы обустраивают световой полосой, дублирующей сигнал светофора.

В Сочи в преддверии майских праздников силами федеральных, региональных и муниципальных дорожных служб был проведен ряд мероприятий. Только за период десяти дней майских праздников на курорт въехало почти на 49 тысяч машин больше, чем за аналогичный период 2019 года. На сегодняшний день проводится работа по подготовке дорог к летнему сезону. Для предупреждения ухудшения дорожно-транспортной обстановки в Сочи необходимо принятие срочных мер.

- Для города важно запустить в полном объеме работу эвакуационной техники. В последние месяцы в Сочи снизились работы по эвакуации автомобилей, нарушающих правила стоянки. Это влияет на пропускную способность сочинских автодорог, замедляя и без того напряженный трафик, мешая проезду спецтранспорта, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков на заседании сообщил, что с 1 июня все ограничения проезда по трассе Джубга-Сочи, включая реверсы, будут сняты. Ограничения на участках в период с 1 июня по 15 сентября будут возможны исключительно в ночное время и в случае возникновения ЧС.