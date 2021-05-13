В Краснодаре предотвратили взрыв в гаражном кооперативе

Демонтаж гаражей продолжается. Фото: krd.ru

Металлические гаражи демонтируют на улице Димитрова в краевом центре. Перед сносом помещения проверяют специалисты. Так, в одном из них приставы нашли гранату и смогли предотвратить взрыв.

- Необходимо освободить земельный участок площадью 18,5 тысяч квадратных метров. Снос осуществляется силами администрации города, потому что собственники гаражей категорически отказываются демонтировать незаконные строения. При описании имущества в одном из помещений приставами и была найдена граната, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Специалисты вызвали на место полицию, МЧС, Росгвардию и «скорую». Место было оцеплено, граната формы Ф-1 изъята и передана сотрудникам ОВД.

- В настоящий момент угрозы жизни граждан нет, работы по сносу будут продолжены, - добавили в ведомстве.