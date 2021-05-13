Фото: пресс-служба Сочинский национальный парк

Ядовитое растение обнаружили на сочинских пляжах. Опасный сорняк - витекс прибрежный может вытеснить редкую прибрежную флору. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национальный парк.

Впервые он был обнаружен в 2010 году на побережье грузинского региона Аджария. Ученые тогда посчитали, что сорняка ограничится данной территорией, однако через 10 лет его заметили в Абхазии.

Плоды витекса прибрежного быстро распространяется течениями вод.

- Нетрудно догадаться, что расстояние от Пицунды до Адлера намного короче, чем путь, который преодолел этот опасный сорняк из Аджарии в Абхазию,- рассказали сотрудники Сочинского национального парка.

Уже сейчас экологи предупреждают, что растение опасно для некоторой флоры, занесенной в Красную книгу России и Краснодарского края.