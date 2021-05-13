Улицу Карасунскую в Краснодаре отремонтируют до конца июня

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В краевом центре продолжают ремонтировать улицу Карасункую. Здесь обновляют участок от Железнодорожной до Чкалова. Завершить работы подрядчик планирует до конца июня.

- В квартале от Коммунаров до дома № 83 для пешеходов сделаем широкий тротуар, которого раньше не было. На месте старого бетонного ограждения вдоль здания-недостроя также появится пешеходная дорожка. Кстати, по этому долгострою появился инвестор. Ведём работу, нацеленную на достройку «заброшки», - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что от Седина до Кирова по обеим сторонам улицы асфальтобетон заменят на тротуарную плитку, сделают зеленые зоны. Улицу Карасунскую приводят в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».