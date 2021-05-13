Фото: sochi.ru.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили жители Сочи. Взрывотехники Росгвардии оперативно их уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За минувшие праздники жители Сочи, Анапы, станицы Неберджаевской и хутора Ленинского на своих земельных участках обнаружили предметы, схожие с боеприпасами. О находках они сообщили в правоохранительные органы.

Сотрудники подразделений краснодарского и сочинского ОМОН обследовали и уничтожили восемь боеприпасов периода Великой Отечественной войны, найденных в разных районах края.

Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить.