Более 452 тысяч жителей Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания. Во всех районах работают 239 пунктов вакцинации, из которых 56 – выездные.

- Всего Кубань получила 581,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, из них 100 тысяч – в начале мая. На сегодняшний день прививки сделали 452 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи – за последние сутки. Более половины прошедших вакцинацию – люди старше 60 лет, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что прививки делают бесплатно. Укол от коронавируса можно сделать в поликлиниках, ФАПах, офисах врачей общей практики, в центрах медпрофилактики.

Ранее "Комсомолка" сообщала о том, что режим повышенной готовности сохранится в регионе как минимум до 27 мая. В крае продолжает действовать и масочный режим.