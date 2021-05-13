Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи.

Жительницу Сочи подозревают в незаконном обороте наркотиков. У 35-летней женщины сотрудники полиции обнаружили и изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Об этом рассказали в пресс-службе УВД курорта.

В ходе проверки, сотрудники полиции Хостинского района на одной из улиц города задержали местную жительницу. При досмотре в сумке у подозреваемой сотрудники обнаружили и изъяли около 55 граммов запрещенных средств.

Как пояснила подозреваемая, наркотики были куплены на одном из сайтов в интернете, и она планировала их сбыть на территории Сочи путем тайниковых закладок. В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.