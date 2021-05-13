Школу в Туапсинском районе закрыли на карантин из-за коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Туапсинском районе из-за выявленных случаев COVID-19 закрыли малокомплектную школу. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- Дети переведены на дистанционное обучение с применением дистанционных технологий, - добавили «КП»-Кубань» в оперштабе.

Также из-за коронавируса закрыты три класса в двух школах Краснодара и Туапсинского района. По информации министерства образования, в регионе нет закрытых детских садов и групп в них, колледжи и техникумы края также работают в штатном режиме.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Более 452 тысяч жителей Кубани уже вакцинировались.Во всех районах работают 239 пунктов вакцинации, из которых 56 – выездные.