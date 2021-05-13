Фото: sochi.ru.

Проект для реабилитации особенных детей разработан в Сочи. Участники смогут выступить на сцене сочинского цирка вместе с профессиональными артистами. Об этом рассказали в мэрии курорта.

Центр АНО «Инклюзия Сочи» и цирковая студия «Ризориус» направлен на решение проблемы реабилитации, социальной поддержки и профессиональной ориентации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья посредством организации занятий цирковым и сценическим искусством.

- Целью проекта является формирование у особенных детей посредством занятий цирковым искусством и общения с животными чувства безопасности, раскрытия творческого потенциала и получения начальных навыков профессии артиста, - отметил начальник управления социальной политики администрации города Сочи Александр Митников.

Главным событием проекта будет заключительное выступление воспитанников студии и профессиональных артистов с номерами на сцене сочинского цирка.