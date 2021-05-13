Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 мая выросло на 95

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 13 мая апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 95 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Армавир и Сочи. Здесь выявили 20, девять и семь человек соответственно. Шесть человек заразились коронавирусом в Тихорецком районе, пять - в Брюховецком.

- По четыре новых пациента выявили в Кавказском и Северском районах. На территории Геленджика, Славянского, Усть-Лабинского, Крымского и Павловского районов по трое заболевших. По два – в Новороссийске, а также Кореновском, Туапсинском, Апшеронском, Динском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах, - сообщили в оперштабе.

Единичные случаи зафиксированы в Абинском, Калининском, Каневском, Кущевском, Курганинском, Ленинградском, Темрюкском, Тбилисском, Успенском и Гулькевичском районах и в Анапе.

51 заболевший в настоящее время находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. На 13 мая в стационарах лечится 1091 человек, на дому – 1475 кубанцев.