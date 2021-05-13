13 мая мусульмане Кубани отмечают праздник Ураза-байрам

Имам мухтасиб Краснодарского края от организации ДУМ РФ Камалетдинов Рушан

13 мая – окончание месячного поста у мусульманского народа. Этот день является одним из самых светлых и торжественных для полумиллиона жителей Кубани. По приблизительным оценкам, именно столько человек причисляют себя к исламской религии в нашем регионе.

Поздравления мусульманам Краснодарского края и России высказал имам мухтасиб по Краснодарскому краю от Духовного управления мусульман России Рушан Камалетдинов. Он отметил, что по традиции праздник начнется с раннего утра – после рассвета. Мусульмане встречают его в мечети – читают молитвы и слушают проповедь имама, а после вместе с родными и близкими отмечают Ураза-байрам, ходят друг к другу в гости и желают добра и мира.

– Мы часто приглашаем на свои мероприятия представителей других конфессий. Нам важно разделить радость праздника с теми, кто рядом. И это не только родственники и друзья. На Кубани одной большой и дружной семьей живет много разных народов. Потому мы стараемся жить в мире и согласии с соседями, с уважением относимся к традициям и обычаям представителей других национальностей. И, конечно, вместе с ними отмечаем Ураза-байрам, – сказал Рушан Камалетдинов.

Имам также пожелал мусульманам и всем жителям Кубани, чтобы этот светлый и радостный день принес в каждый дом счастье и добро.