В Усть-Лабинске пятилетняя девочка разбила голову на качелях

Старшие лейтенанты полиции Николай Бородавкин и Дмитрий Бабин

Старшие лейтенанты полиции Николай Бородавкин и Дмитрий Бабин патрулировали улицу Вольную в городе Усть-Лабинск и остановили для проверки документов «двенадцатую». Водитель сказал полицейским, что у него в салоне находится пятилетняя дочь, которая сильно ударилась головой при падении с качели. Тогда патрульные решили помочь мужчине доставить пострадавшую в больницу.

- Врачи оказали девочке квалифицированную помощь, отметив, что благодаря оперативным действиям сотрудников полиции ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отец девочки выражает огромную благодарность сотрудникам полиции за неравнодушие к чужой беде.