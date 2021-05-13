Выставка оловянных солдатиков открылась в Сочи

Открытие выставки «Солдатики – счастливое мгновение детства»

В Сочи открылась выставка «Солдатики – счастливое мгновение детства», на которой представлены сотни оловянных миниатюр. Экспозиция посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это уже четвертая персональная выставка директора сочинской школы № 10 имени атамана Белого Владимира Давыдова, собрал самую большую на юге России коллекцию солдатиков.

Уникальность 2 тысяч с лишним оловянных фигурок подтверждена международной организацией Interrecord - интернет-порталом регистрации рекордов на русском языке, который создан как альтернатива «Гиннесс мировые рекорды».

- В разделе выставки «Они сражались за Родину» - о Великой Отечественной войне - есть фигурки Иосифа Сталина, Георгия Жукова, и Василия Теркина, отряды летчиков, моряков, танкистов, представлено все разнообразные военной миниатюрной военной техники тех лет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Владимир Давыдов. – Здесь собрана практически вся военная история России в миниатюре.

Выставка будет работать в школе № 10 до 21 мая.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что директор школы из Сочи собрал самую большую коллекцию солдатиков на юге России.